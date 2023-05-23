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Сегодня, 06:30

Врач предупредила, чем может быть опасно чрезмерное похудение

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка смотрится в зеркало.
Фото Freepik/freepik
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Диетолог, биолог-генетик, специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева на портале «РБК Life» рассказала, чем опасен дефицит веса для здоровья. Вместе с потерей лишнего веса и жира человек лишается некоторого объема мышц. В условиях дефицита энергии организму сложнее справляться с различными функциями. «При критическом снижении массы тела не только уменьшается жировая и мышечная ткани, но и уменьшаются в размерах внутренние органы (кроме сердца и мозга), органы желудочно-кишечного тракта перестают нормально переваривать и усваивать пищу, нарушается водно-электролитный баланс», — пояснила специалист. По ее словам, при сильном дефиците массы тела, значительном уменьшении жизненно важных органов и, как следствие, нарушении их функций, может наступить смерть.

Также недостаток веса приводит к дефициту витаминов и минералов, снижению иммунитета, проблемам с фертильностью и репродуктивными функциями, выпадению волос, сухости кожи, ухудшению состояния зубов и костей, резюмировала Ирина Мальцева.

Ранее мы рассказывали, как определить, нужно ли вам похудеть.

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Польза и вред
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