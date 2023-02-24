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Сегодня, 15:40

Врач предупредила об опасных осложнениях ОРВИ, гриппа и COVID-19

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/master1305
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Врач высшей категории, оториноларинголог, доктор медицинских наук Ирина Кириченко в эфире программы Александра Мясникова «О самом главном» рассказала, что причинами проблем с дыханием могут быть недолеченные инфекции. «Некоторые люди, едва почувствовав улучшение самочувствия, спешат вернуться к привычному образу жизни — ходят на работу, в бассейн или сауну, что в корне неверно: нужно обязательно дожидаться полного выздоровления», — предупредила специалист. Об этом сообщает портал «Мослента».

По словам Ирины Кириченко, в группу риска попадают люди с искривлением носовой перегородки. «Эта патология вовсе не редка, она наблюдается у 70% людей — у кого-то она возникает после травм или родов, но иногда люди даже не подозревают о такой проблеме», — заявила врач. Искривленная носовая перегородка нарушает дыхание и приводит к воспалению в пазухах носа.

Также Ирина Кириченко посоветовала обратить внимание на полипы в носу. Если вовремя с ними не обратиться к врачу, это может привести к гаймориту. «Когда из пазух нет оттока, есть питательная среда для бактерий. С этого начинается хронический гайморит», — резюмировала специалист.

Ранее мы рассказывали, как быстро избавиться от насморка.

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