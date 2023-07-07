Врач прокомментировала случаи менингококковой инфекции

5 июля в издании «Известия» рассказали, что у сотрудников Ozon на территории логопарка «Кольцовский» в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию. Случаи заражения отмечались в распределительном центре компании. «Проводится вакцинация сотрудников и профилактическая антибиотикотерапия. На настоящий момент вакцинировано более 60 человек. Всего по состоянию на 5 июля зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции», — сообщили представители Роспотребнадзора Свердловской области.

Как пишут на сайте «Известий», в конце ноября прошлого года несколько работников со склада компании Ozon на Новой Риге также заболели менингококковой инфекцией. Тогда массового заражения удалось избежать.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, какие признаки могут быть у менингококковой инфекции и какие существуют меры профилактики.

К симптомам относится тяжелая интоксикация всего организма, боли в пояснице, суставах и мышцах, головная боль, общая слабость, повышенная температура, снижение артериального давления и сердечного ритма, нарушение сознания, различные кровотечения в коже и слизистых оболочках, воспаление мозговых оболочек, суставов (артрит), легких (пневмония), сепсис (тяжелое системное воспаление), бактеремия (заражение крови), нарушение работы всех систем органов человека, слепота и глухота (нейросенсорная тугоухость), отек мозга и нарушения интеллектуальных способностей.

Заразиться этой инфекцией можно путем тесного контакта с источником болезни: бактерия передается через слюну во время разговора, кашля, чихания и поцелуев. «Мерами профилактики могут быть прививки, избегание близкого контакта с больными, мытье рук. Не стоит пользоваться личными вещами больных, кашлять или чихать в руки — для этого есть носовой платок. Можно чихать в локоть», — резюмировала врач.



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