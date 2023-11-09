Врач рассказал, чем опасен гонконгский грипп

Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, грипп подтипа A (H3N2). Первые случаи заражения инфекцией были зафиксированы в середине 1968 года в Гонконге. Сейчас вирус активно «путешествует» по России.

Эксклюзивно для «СЭ» доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защититься от гонконгского гриппа, каковы его симптомы и чем он опасен.

По словам эксперта, грипп подтипа A (H3N2) заразен, как и другие виды гриппа. Сопровождается головной болью, высокой температурой, ломотой во всем теле, сухим кашлем.

«В особой зоне риска пожилые люди. Как и при обычном гриппе у них обостряются хронические заболевания, также могут быть тромбозы, инфаркты миокарда, инсульты. Кроме того, на чеку нужно быть и будущим мамам», — отмечает врач.

Гонконгский грипп проявляется уже через день-два после заражения. Сначала больной ощущает симптомы сильной интоксикации: температура (39?C и более), слабость, боль в горле, пояснице, ногах и тошнота.

«Потом присоединяются заложенность носа, сухой кашель и першение в горле. Осложнения у гонконгского гриппа стандартные: синуситы, отиты. Бывали случаи пневмонии», — объясняет специалист.

Андрей Сахаров советует не паниковать, соблюдать обычные профилактические меры: мыть руки, носить маски в общественных местах, принимать противовирусные препараты, укреплять иммунитет и самое главное вовремя вакцинироваться от обычного гриппа!

«Вспышки гонконгского гриппа локальные. Тем более впереди зима, а грипп, как известно, не любит низких и высоких температур», — подытожил врач.

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