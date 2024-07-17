Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врач рассказал чем опасен пилинг рыбками
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Врач рассказал об опасности, которую скрывает модная спа-процедура

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Пилинг рыбками
Фото TMSK/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Кандидат медицинский наук, врач высшей категории Андрей Сахаров в эксклюзивной беседе с «СЭ» заявил, что пилинг рыбками, который часто встречается на побережье, опасен для здоровья.

По его словам, такая спа-процедура чревата заражением различными инфекциями, например, золотистым стафилококком.

«Аквариумы и сами рыбки не стерильны. Они могут разносить инфекцию. Например, у людей с ранками или царапинами на коже есть высокий риск заразиться золотистым стафилококком, который вызывает воспаления», — отметил доктор.

Медик подчеркнул, что в процессе размножения золотистые стафилококки выделяют токсин. Он накапливается и вызывает рвоту, диарею, а также боль в животе. Кроме того, стафилококковая инфекция может привести к сепсису.

«Если вы решили попробовать такую сомнительную спа-процедуру, обязательно посмотрите, нет ли у вас ранок или царапин. А после пилинга рыбками тщательно вымойте руки и ноги», — заключил эксперт.

Как защититься от&nbsp;ротавирусной инфекции на&nbsp;отдыхе. Врач рассказал, как защититься от кишечной инфекции на отдыхе

Медицина
Советы и рекомендации
2
0
Новости холдинга
СК возбудил дело в отношении растоптавшего христианский крест блогера
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Суд приговорил к пожизненному сроку убившего подругу и изнасиловашего ее тело мужчину
В Одессе неизвестные за ночь подожгли пять машин украинских военных
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее