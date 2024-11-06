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Врач рассказал, чем опасен вирус Коксаки
Здоровье

Сегодня, 15:15

2 мин.

Врач рассказал, чем опасен вирус Коксаки

Мария Задорожная
Автор
Мальчик болен вирусом Коксаки
Фото Tatiana Dyuvbanova, iStock
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В беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров заявил, что вирус Коксаки способен вызывать множество потенциально опасных заболеваний. Это могут быть как незначительные инфекции, так и серьезные состояния. К наиболее тяжелым последствиям заражения вирусом Коксаки медик отнес энтеровирусный энцефалит, который возникает в 8% случаев. При этом заболевании на фоне высокой температуры наблюдаются нарушения сознания, судороги и различные неврологические проблемы.

Также возможны паралитические формы проявления инфекции. Они могут быть вызваны любыми энтеровирусами. Обычно течение болезни не тяжелое, однако у детей могут возникать такие симптомы, как хромота или провисание колена. Состояние часто проходит самостоятельно в течение 2-4 недель.

Могут наблюдаться и тяжелые поражения нервной системы. Но такие случаи, по словам доктора, встречаются редко, главным образом у детей младше пяти лет. Заболевание начинается с типичных высыпаний, и на фоне продолжающейся лихорадки, которая длится 3-6 дней, могут развиваться серозный менингит, потеря мышечной силы и ромбэнцефалит — серьезное повреждение ствола головного мозга. Это состояние ухудшается развитием судорог, нарушением движений глаз, глотания и дыхания, а также может привести к коме. Прогноз в таких случаях часто неблагоприятный, подчеркнул Сахаров.

Кроме того, вирус Коксаки может привести к миокардиту — воспалению сердечной мышцы. Оно проявляется сердечной недостаточностью, особенно у детей.

«При возникновении вышеперечисленных симптомов следует незамедлительно обращаться в больницу. Самолечение в этом случае просто недопустимо», — подытожил врач.

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