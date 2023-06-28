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Сегодня, 15:35

Врач рассказал, что делать, если укусила собака

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Хаски в наморднике.
Фото Freepik/freepik
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Эксперт в немецкой медицине, владелец компании «Клиники Германии» (Мюнхен) Максим Рыков рассказал «СЭ», что делать, если укусила собака. «Первая помощь при укусе собаки заключается в том, что нужно тщательно исследовать место повреждения. Если есть кровотечение, наложите тугую повязку. Ее можно держать не более двух часов. В противном случае, возможно повреждение здоровых тканей из-за недостатка кровообращения», — предупредил специалист.

Также Максим Рыков порекомендовал продезинфицировать рану и при необходимости дать пострадавшему обезболивающее (например, ибупрофен). «Желательно выяснить контакты хозяина с целью дальнейшего сбора информации о состоянии здоровья собаки. Если собака имеет все необходимые прививки, в том числе от бешенства, то вероятность заразиться минимальна», — подчеркнул врач. Далее необходимо вызвать скорую или отвезти пострадавшего в больницу для дальнейшего лечения, резюмировал Максим Рыков.

Ранее зоопсихолог назвала топ-3 пород собак для семей с детьми.

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