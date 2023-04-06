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Сегодня, 20:15

Врач рассказал, что делать, если устают ноги

Ольга Стрельникова
Девушка сидит, вытянув уставшие ноги.
Фото Racool_studio/Freepik
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Сосудистый хирург Иван Калачев рассказал «СЭ» почему устают ноги и что с этим делать. «Усталость ног — распространенная проблема. Часто ее вызывают варикозная болезнь и сопутствующий венозный застой, неправильное питание и образ жизни, неподходящая обувь и недостаток физической активности», — пояснил специалист.

Синдром «беспокойных» (усталых) ног — зачастую первое проявление венозной недостаточности и варикозной болезни. По словам эксперта, она возникает из-за нарушения работы клапанов, что приводит к обратному току крови и расширению вен. При этом кровь не может нормально циркулировать, возникают отеки и болезненные ощущения в ногах. «Венозный застой может появляться и при длительном сидении в одной позе, а также при вынужденном многочасовом неподвижном стоянии. Именно поэтому в группу риска попадают операционные сестры, продавцы, контролеры и охранники», — предупредил врач. Усталость ног может быть связана с неправильным питанием и образом жизни. Например, из-за употребления большого количества жиров, сахара и соли, которое провоцирует отеки и другие неприятные ощущения, или недостатка физической активности. Неправильная обувь и плоскостопие тоже ухудшают кровообращение в ногах и могут приводить к усталости.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Иван Калачев порекомендовал для начала обратить внимание на рацион — включить в него больше фруктов, овощей, белковых и молочных продуктов, чтобы укрепить сосуды и улучшить кровообращение в ногах. Затем нужно подобрать обувь, которая будет соответствовать вашей физиологии. «Женщинам не рекомендуется носить обувь на каблуке более 5 см — это значительно затрудняет отток венозной крови из-за постоянного напряжения икроножной мышцы. Кроме того, вы можете использовать специальные стельки для поддержки свода стопы и борьбы с плоскостопием», — пояснил врач.

Также Иван Калачев порекомендовал хотя бы периодически делать вечерний массаж ног, это поможет справиться с усталостью, улучшит кровообращение, снимет отеки и напряжение. Аналогичным эффектом обладают горячие или холодные компрессы. Не стоит пренебрегать и ванночками для ног. Можно добавить в теплую воду несколько капель эфирных масел или отвар из целебных трав. При необходимости используйте профилактический компрессионный трикотаж, лимфопрессотерапию или эластичное бинтование ног по направлению от голеней к бедрами. «Наконец, не забывайте о важности регулярного осмотра у флеболога, не реже одного раза в год. Своевременность диагностики и правильно выбранные методы лечения избавят от большинства симптомов и вернут легкость движения вашим ногам», — подытожил Иван Калачев.

Ранее мы рассказывали о привычках, которые помогут предотвратить тромбоз.

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Медицина
Советы и рекомендации
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