Врач рассказал, что такое стрептококковая инфекция и чем она опасна

В Гонконге зарегистрирована масштабная вспышка стрептококковой инфекции. По предварительным данным, она вызвана стрептококками группы В штамм ST283. Есть погибшие.

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, чем опасна данная инфекция, как она проявляется и возможна ли новая эпидемия.

«Стрептококки группы B (ST283) — это бактерии, которые могут привести к развитию как легких инфекций, так и серьезных заболеваний, таких как сепсис и абсцессы суставов. Распространяется вирус через контакт с зараженной рыбой или ее частями, особенно если у человека есть раны на руках. Бактерии могут быть смертельно опасными для людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями», — объяснил эксперт.

Доктор подчеркнул, что инфекция может возникнуть в любом возрасте. К основным симптомам стрептококковой инфекции он отнес сепсис, абсцессы суставов, кожные инфекции, воспаленные и гноящиеся раны на руках, особенно при наличии порезов, лихорадку и общее ухудшение самочувствия.

По словам медика, специалисты Роспотребнадзора тщательно отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире. Так, в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает система «Периметр», которая проводит анализ эпидемических рисков и выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний. Однако это не отменяет мер предосторожности, которые следует соблюдать.

«Избегайте сырой пресноводной рыбы. Тщательно готовьте ее, температура блюда должна быть не менее 75°C. Это уничтожает возможные патогены и снижает риск заражения. При обработке рыбы обязательно используются защитные перчатки, особенно при наличии ран на руках. После разделки продукта обязательно вымойте руки и обработайте их», — добавил Сахаров.

В завершение разговора врач подчеркнул, что риски распространения стрептококковой инфекции в России имеются. Поэтому своевременное обращение к врачу при первых симптомах может спасти жизнь не только вам, но и вашим близким.