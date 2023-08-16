Врач рассказал, как определить аллергию на амброзию и избавиться от нее

11 августа на портале «АиФ-Юг» заведующий аллергоцентром поликлиники СКАЛ ККБ №2 Константин Лобанов рассказал, как навсегда вылечить аллергию на амброзию. Для этого необходимо не только лечение медикаментами, но и определенные правила в быту, а также диета.

«Главное, при первых признаках аллергии на амброзию обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Дело в том, что при назначении терапии, доктор учитывает, чем занимается пациент. Одни лекарства снижают скорость реакции, потому категорически противопоказаны водителям, и всем, чья работа требует повышенной концентрации внимания. Другие препараты нежелательны людям, у которых имеются проблемы с печенью», — пояснил специалист.

Что касается быта, нужно закрыть окна, двери, включить кондиционер и провести влажную уборку в помещении, а также помыть голову перед сном. С диетой же сложнее: при аллергии на пыльцу амброзии, категорически нельзя есть арбузы, мед и некоторые другие продукты.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, как диагностируют аллергию с помощью кожных проб. «К кожным пробам относятся прик-тесты, когда иглой с ограничителем вводится раствор с аллергеном, скарификационный тест, когда аллерген наносят каплей и повреждают в этом месте кожу, аппликационный тест, когда аллерген наносится в виде пластыря, и внутрикожный — когда аллерген вводят под кожу иглой», — пояснила специалист.

На точность результатов теста, по словам Натальи Перовой, могут влиять антигистаминные препараты, антидепрессанты и транквилизаторы, неправильное хранение аллергенов, индивидуальные различия в реактивности кожи (например кожная гиперактивность), использование аллергенов с дефектами приготовления, а также употребление продуктов с пшеницей, рыбы или кофе.

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