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Врач рассказал, как поддержать иммунитет зимой
Здоровье

Сегодня, 22:30

2 мин.

Врач рассказал, как поддержать иммунитет зимой

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Девушка под зонтиком замерзла на улице
Фото nicoletaionescu/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев поделился правилами поддержки иммунитета в зимнее время.

Низкая температура воздуха приводит к большей затрате энергии, поэтому организм требует более калорийную пищу, чтобы полноценно функционировать.

«Рекомендую присмотреться к жирной рыбе, растительным маслам, сезонным овощам, фруктам, орехам и зерновым продуктам. Для поддержания иммунитета также необходимы незаменимые аминокислоты. Их можно получить из нежирного мяса (курицы, индейки), молочных продуктов и бобовых», — объяснил эксперт.

В сезон распространения инфекционных заболеваний для поддержания иммунитета важно не только правильно питаться, но и дополнительно принимать назначенные врачом витамины, соблюдать режим сна и отдыха, водный баланс, а также заниматься спортом.

Немаловажную роль играет и зимний гардероб. Врач советует одеваться в одежду из натуральных тканей и материалов, они лучше удерживают тепло и не допускают перегревания организма. Это правило касается также головных уборов и верхней одежды.

«Выбирайте высокие сапоги, а не ботинки. В них ноги будут меньше переохлаждаться. Обувь должна быть чуть больше по размеру, чтобы обеспечивать свободное кровообращение, а также чтобы в морозы ее можно было надеть с теплыми носками», — добавил доктор.

Кроме того, необходимо избавиться от вредных привычек, которые значительно ослабляют иммунитет. Частый прием спиртных напитков губит клетки печени и микрофлору кишечника, а курение делает дыхательную систему более уязвимой для вирусов.

«Навредить иммунитету можно, принимая лекарства самостоятельно, на основании советов из интернета. Будьте благоразумны, принимайте препараты только с назначения врача», — подытожил Горячев.

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