Врач рассказал, как с помощью сала можно вылечить кашель

Врач-пульмонолог Сергей Родионов в интервью изданию«Кубанские Новости» рассказал об удивительном способе избавления от кашля. «Надо понимать, что кашель — это естественная реакция организма на инфекцию. В большинстве случаев при кашле отделяется мокрота. Чтобы убрать это явление, надо победить прежде всего первопричину недомогания, то есть воспаление», — пояснил специалист.

Для лечения кашля назначаются различные противовирусные, противомикробные и противовоспалительные препараты — сиропы, таблетки, суспензии. При этом ослабленный организм нуждается в помощи и в пополнении запасов энергии. «Поэтому я всегда рекомендую пациентам с затяжным кашлем каждый день есть сало. Оно изнутри «прогреет» организм, наладит работу легких и даст много полезной энергии», порекомендовал Сергей Родионов.

Сало может быть любым — нутряное, свиное, а также гусиный, барсучий или лисий жир. «Даже один съеденный кусочек сала или одна столовая ложка растопленного жира помогут быстро восстановить здоровье легких и избавиться от кашля. Ведь всего из 1 грамма жира образуется девять калорий, организм начинает лучше работать по их переработке, а значит и кровь будет бежать по венам и артериям быстрее. Благодаря этому воспаление проходит, а вместе с ним и сам кашель», — резюмировал пульмонолог.