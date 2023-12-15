Врач рассказал, как уберечь себя от «новогодних» опасностей

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал об опасностях, которые могут поджидать нас во время новогодних праздников.

В первую очередь врач советует уберечься от алкогольных и пищевых отравлений. Необходимо следить за качеством и количеством съеденного и выпитого. Если защититься от отравлений не вышло, доктор рекомендует выпить 3-4 стакана кипяченой воды или слабо-розового раствора марганцовокислого калия, а после вызвать рвоту. Затем принять адсорбент, например, активированный уголь. При сильной интоксикации нужно сразу же вызвать врача, предупреждает Горячев.

«Следующая опасность — фейерверки. При их запуске образуются очень высокие температуры, а неправильная эксплуатация или некачественная продукция могут привести к ожогам и увечьям. Поэтому соблюдайте технику безопасности, которая указана на упаковке», — отмечает специалист.

Как утверждает врач, при ожоге необходимо сразу же охладить пострадавший участок кожи холодной проточной водой, приложить снег или лед. Обожженное место обязательно прикрыть чистой тканью, чтобы предупредить возможное инфицирование и микротравмы пораженных тканей. При попадании пиротехнического фрагмента в глаз, нужно сразу же обратиться в травмпункт.

Третье место в списке новогодних опасностей занимают падения. Горячев рекомендует при ушибах и растяжениях связок на травмированные участки наложить давящую повязку и лед на 10-15 минут, затем сделать перерыв и повторить действие. При вывихе следует зафиксировать конечность в согнутом положении. Если случился перелом, лучше обратиться за медицинской помощью.

«Еще одна новогодняя опасность — холод. Понять, что у человека обморожение можно по потере чувствительности пораженного участка, по ощущениям покалывания или пощипывания. Кожа может побелеть», — объясняет медик.

В качестве первой помощи специалист советует закрыть пораженный участок теплой сухой тканью. Если в процессе отогревания кожа начнет покрываться пузырями или сине-багровыми пятнами, следует сразу же пойти к врачу. При общем переохлаждении организма человека необходимо перевести в обогреваемое помещение и напоить теплым чаем.

«Новый год — это не только радость и веселье. В это время бригады скорой помощи работают на износ. А теперь просто вдумайтесь: сколько несчастных случаев можно избежать, если быть немного бдительнее и осторожнее», — подытожил Горячев.