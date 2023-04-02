Врач рассказал, как укрепить здоровье в весеннее время

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский поделился с «СЭ» рекомендациями, которые помогут укрепить здоровье в весенний период. «В это время очень легко переохладиться, в результате чего заболеть гриппом или простудой. Поэтому пока не установилась стабильная погода, следует одеваться тепло и многослойно. Если станет жарко, в любой момент можно раздеться», — пояснил специалист.

Также, по словам Евгения Машковского, в начале весеннего периода нужно пропить курс мультивитаминов. «Это станет дополнительной мерой поддержки, которая позволит «оживить» ваш организм после длительного зимнего периода и наполнить его всеми необходимыми витаминами и микроэлементами», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Евгений Машковский, ослабление иммунитета происходит в случае, если у человека есть какие-то сопутствующие заболевания. «Даже после долгой зимы наш организм способен устойчиво противостоять всем вирусным заболеваниям, которые циркулируют в воздухе. Если вы знаете свою склонность к сезонным заболеваниям, или вы их уже перенесли, но остались так называемые остаточные явления, то имеет смысл обратиться к врачу, чтобы провести комплексное обследование организма и получить индивидуальную рекомендацию о том, как уберечь себя и свой организм», — резюмировал врач.

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