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Сегодня, 19:35

Врач рассказал, как высокий уровень стресса может повлиять на пищеварение

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков специально для «СЭ» рассказал, что высокий уровень стресса способен спровоцировать желудок вырабатывать больше кислоты. Это приводит к урчанию и негативно влияет на кишечник. «Сегодня уже не секрет, что связь кишечника и мозга более серьезная, чем раньше могли это представить. Синдром раздраженного кишечника может возникать на почве стрессов и нервных срывов», — предостерег Рустем Садыков. По словам специалиста, такое состояние, сопровождающееся болями в животе, расстройством или запором может стать постоянным.

Из-за чего еще может возникнут урчание и дискомфорт в животе, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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