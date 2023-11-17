Врач рассказал, как защитить ребенка от кори

Сейчас в России активно распространяется не только грипп, COVID-19, ОРВИ, но и корь. По сравнению с предыдущими годами отмечается рекордное увеличение числа заразившихся этой инфекцией, особенно страдают дети.

Эксклюзивно для «СЭ» доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, как защитить ребенка от коварного вируса.

«Корь характеризуется лихорадкой, интоксикацией, катаральным воспалением конъюнктивы и слизистых верхних дыхательных путей, энантемой и этапными пятнисто-папулезными высыпаниями на коже», — объясняет эксперт.

По его словам, заболевание может привести к развитию бронхита, ложного крупа, бронхиолита и пневмонии. Более тяжелые осложнения — поражение центральной нервной системы (например, энцефалит или менингоэнцефалит), слухового и зрительного нерва.

«Смертельные случаи кори обусловлены ее осложнениями, которым более подвержены дети до пяти лет и взрослые после 20-ти», — рассказывает доктор.

Сахаров считает, что самая эффективная и безопасная защита от кори — прививка. Иммунизация против инфекции осуществляется детям, взрослым до 35-ти (не болевшим и не привитым), а также людям от 36 до 55 лет, относящимся к группам риска.

Кроме того, врач советует мамам и папам объяснить ребенку, что ношение маски в общественных местах — это не прихоть, а необходимость, также как и вакцинация.

«Самое важное — предотвратить контакт детей с болеющими людьми. Поэтому старайтесь меньше посещать массовые мероприятия и общественный транспорт. Обязательно тщательно мойте и дезинфицируйте руки после каждой прогулки, проветривайте комнаты и не забывайте про укрепление иммунитета», — подытожил специалист.



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