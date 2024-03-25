Врач рассказал, как защититься от клещей

Защититься от клещей и следовательно клещевых инфекций поможет максимально закрытая одежда, головные уборы, противоклещевые репелленты и частые самоосмотры при походах на улицу и природу, заявил в эксклюзивной беседе с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров.

«Спреи от насекомых не спасут. От клещевого энцефалита можно заранее сделать прививку, если человек живет или планирует посетить эндемичный район. Но о вакцинации следует позаботиться заранее, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможного столкновения с клещами», — объяснил эксперт.

По словам врача, пик активности самых опасных клещей — май-июнь, а также грибной сезон (с августа по сентябрь). Однако просыпаются клещи уже в марте, как только сойдет снег. Они ползают по земле, траве, цепляются за шерсть животных и одежду людей. Риск укусов сохраняется все месяцы — с марта по октябрь.

«Всего клещи переносят около 50 инфекций как вирусного, так и бактериального происхождения. Наиболее опасные — клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз и риккетсиоз. Поэтому очень важно заблаговременно обезопасить себя и своих близких от этих кровососущих паразитов», — подытожил доктор.