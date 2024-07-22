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Врач рассказал, как защититься от листериоза
Здоровье

Сегодня, 17:35

1 мин.

Врач рассказал, как защититься от листериоза

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Пить воду из-под крана
Фото Andrii Medvediuk/istockphoto.com
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В Соединенных Штатах и Канаде несколько десятков человек заразились листериозом, в России тоже фиксируются единичные случаи инфицирования. В связи с этим эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, что такое листериоз, как он проявляется и как от него защититься.

«Листериоз — это инфекционное заболевание, передающееся преимущественно от животных. Заражение происходит в основном через пищевые продукты и воду, сопровождается различной симптоматикой», — отметил эксперт.

К признакам легкого листериоза медик отнес лихорадку, боли в мышцах, тошноту и диарею. В тяжелых случаях инфекция может привести к менингиту или сепсису. У беременных инфекция способна спровоцировать выкидыш или проблемы с развитием у плода.

«Чтобы защититься от листериоза, следует соблюдать базовые правила безопасного пищевого поведения: мыть руки, фрукты и овощи, протирать поверхности, прогревать пищу до безопасной температуры, а также исключить из рациона непастеризованные молочные продукты», — сказал Сахаров.

Как отметил медик, диагностировать листериоз можно с помощью лабораторных тестов. Лечение состоит из антибактериальной терапии и приема антибиотиков. Тактику лечения определяет врач в зависимости от степени тяжести заболевания.

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