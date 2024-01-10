Врач рассказал, как защититься в сезон тридемии

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров эксклюзивно для «СЭ» рассказал, как защитить организм в сезон тридемии.

Эксперт отметил, что для защиты от сезонной заболеваемости существуют действенные методы и средства, которые уже доказали свою эффективность.

«К сожалению, у нас отсутствует культура ношения масок. Но давайте вспомним годы пандемии, в то время практически не было заболеваемости гриппом или ОРВИ. Люди соблюдали дистанцию, работали на удаленке и носили маски», — подчеркнул доктор.

По словам врача, самый эффективный способ защиты — вакцинация от коронавируса и гриппа. Особенно это актуально для лиц, входящих в группу риска: пожилые граждане, дети, люди с хроническими заболеваниями.

«Лекарства против вирусов эффективнее, чем вакцина, еще не изобрели. Вакцину от COVID-19 и гриппа можно ставить одновременно. Однако прививаться необходимо заранее, не в сезон заболеваемости», — объяснил Сахаров.

Как утверждает медик, кроме прививок, важно не забывать и про стандартные методы защиты от вирусов: ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек, правильное питание, прием витаминов, мытье рук, дезинфекция гаджетов, рабочих поверхностей и ношение масок в общественных местах.