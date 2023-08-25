Врач рассказал, какие дополнительные прививки стоит сделать ребенку

25 августа в беседе с изданием «Газета.Ру» врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Роман Иванов рассказал, какие прививки стоит сделать ребенку, помимо 11 обязательных. Так, прививка от гепатита А не относится к обязательным, но избавит ребенка от длительного периода болезни, снизит ее тяжесть и риск развития осложнений, таких как менингококковая инфекция или бактериальный менингит. «Прививка делается однократно лицам в возрасте от двух до 55 лет. Вакцинация детей до двух лет, как правило, проводится в два этапа с интервалом не менее трех месяцев. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации может проводиться однократная ревакцинация», —пояснил специалист.

Кроме того, стоит сделать прививку от клещевого энцефалита. Он способен вызвать воспаление головного мозга, при этом в хронической форме нарушения со стороны центральной нервной системы начинают прогрессировать. «Прививку можно делать детям начиная с 12 месяцев. Обычно вакцинация состоит из трех этапов, ревакцинация проводится через три года. Прививаться от клещевого энцефалита можно круглогодично, но нужно помнить, что стойкий иммунитет вырабатывается только через две недели после введения второй дозы вакцины», — резюмировал Роман Иванов.

Ранее, 18 июля, врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, как защититься от гепатита А.