0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:45

Врач рассказал, когда мужчинам стоит обратиться к урологу

Ольга Стрельникова
Фото pressfoto/Freepik
Telegram Дзен

Врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников эксклюзивно для «СЭ» рассказал о симптомах, сигнализирующих, что мужчине пора озаботиться мужским здоровьем. «Если ничего не беспокоит, то до 40 лет к урологу можно не обращаться. После — врача желательно посещать ежегодно, а также сдавать кровь на ПСА, общий тестостерон, холестерин, глюкозу, витамин D и цинк. Необходимо следить за артериальным давлением и окружностью талии, в норме не больше 94 см», — пояснил медик.

В числе симптомов, говорящих о необходимости визита к урологу, по словам Александра Лубенникова, разного рода нарушенния мочеиспускания — частое, малыми порциями, ночные подъемы в туалет, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, недержание мочи и прочее. Если моча изменила цвет, покраснела или помутнела, появились белые хлопья или выделения из мочеиспускательного канала (прозрачные, белые, кровь), стоит немедленно обратиться к специалисту. Разного рода боли, в том числе внезапная острая поясничная боль, могут сигнализировать о проблемах, которые поможет решить уролог.

Александр Лубенников отметил, что быстрая утомляемость, уменьшение длительности полового акта за счет ускоренной эякуляции, снижение влечения, потенции, потребности в занятии сексом и выраженности утренних эрекций — это повод проверить свое мужское здоровье. Среди других признаков: искривление полового члена, увеличение яичек, различные образования на коже и головке полового члена. «Если в течение года регулярной половой жизни у вашей партнерши не наступает беременность, необходима также консультация специалиста», — заключил уролог.

На канале в Дзене мы разыгрываем полезные для здоровья подарки! Участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть ортопедические подушки и массажер.

Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нутрициолог назвала 7 проблем, от которых избавит похудение