Врач рассказал, когда мужчинам стоит обратиться к урологу

Врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников эксклюзивно для «СЭ» рассказал о симптомах, сигнализирующих, что мужчине пора озаботиться мужским здоровьем. «Если ничего не беспокоит, то до 40 лет к урологу можно не обращаться. После — врача желательно посещать ежегодно, а также сдавать кровь на ПСА, общий тестостерон, холестерин, глюкозу, витамин D и цинк. Необходимо следить за артериальным давлением и окружностью талии, в норме не больше 94 см», — пояснил медик.

В числе симптомов, говорящих о необходимости визита к урологу, по словам Александра Лубенникова, разного рода нарушенния мочеиспускания — частое, малыми порциями, ночные подъемы в туалет, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, недержание мочи и прочее. Если моча изменила цвет, покраснела или помутнела, появились белые хлопья или выделения из мочеиспускательного канала (прозрачные, белые, кровь), стоит немедленно обратиться к специалисту. Разного рода боли, в том числе внезапная острая поясничная боль, могут сигнализировать о проблемах, которые поможет решить уролог.

Александр Лубенников отметил, что быстрая утомляемость, уменьшение длительности полового акта за счет ускоренной эякуляции, снижение влечения, потенции, потребности в занятии сексом и выраженности утренних эрекций — это повод проверить свое мужское здоровье. Среди других признаков: искривление полового члена, увеличение яичек, различные образования на коже и головке полового члена. «Если в течение года регулярной половой жизни у вашей партнерши не наступает беременность, необходима также консультация специалиста», — заключил уролог.