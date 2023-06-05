Врач рассказал, кому не стоит увеличивать грудь

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов рассказал «СЭ», кому не стоит увеличивать грудь. «Причинами, по которым стоит отказаться от увеличения груди, могут быть те же противопоказания, что и к любой другой операции», — пояснил специалист. По его словам, при наличии тяжелых или хронических заболеваний (прежде всего, при тромбофилии — из-за риска образования тромбов), при заболеваниях сердца (сердечная недостаточность, тяжелые пороки сердца — врожденные и приобретенные), при заболеваниях молочной железы, при генетической предрасположенности и высоком риске рака груди от маммопластики лучше отказаться.

Также увеличение груди противопоказано: людям с иммунодефицитными состояниями (в том числе, со СПИДом), с аутоиммунными заболеваниями, принимающим на постоянной основе препараты, подавляющие собственный иммунитет, людям с аллергией на силикон и его производные, тем, кто проходит лучевую или химиотерапии (то есть лечится от онкозаболеваний). «Если вы планируете в течение года после операции беременность, или у вас имеется тяжелая форма келлоидоза — заболевание, при котором образуются выраженные рубцы, от маммопластики придется отказаться. Таким образом, основная причина отказаться от операции по увеличению груди — это состояние здоровья», — резюмировал Илья Алмазов.

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