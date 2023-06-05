Врач рассказал, кому не стоит увеличивать грудь

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Кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов рассказал «СЭ», кому не стоит увеличивать грудь. «Причинами, по которым стоит отказаться от увеличения груди, могут быть те же противопоказания, что и к любой другой операции», — пояснил специалист. По его словам, при наличии тяжелых или хронических заболеваний (прежде всего, при тромбофилии — из-за риска образования тромбов), при заболеваниях сердца (сердечная недостаточность, тяжелые пороки сердца — врожденные и приобретенные), при заболеваниях молочной железы, при генетической предрасположенности и высоком риске рака груди от маммопластики лучше отказаться.
Также увеличение груди противопоказано: людям с иммунодефицитными состояниями (в том числе, со СПИДом), с аутоиммунными заболеваниями, принимающим на постоянной основе препараты, подавляющие собственный иммунитет, людям с аллергией на силикон и его производные, тем, кто проходит лучевую или химиотерапии (то есть лечится от онкозаболеваний). «Если вы планируете в течение года после операции беременность, или у вас имеется тяжелая форма келлоидоза — заболевание, при котором образуются выраженные рубцы, от маммопластики придется отказаться. Таким образом, основная причина отказаться от операции по увеличению груди — это состояние здоровья», — резюмировал Илья Алмазов.
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