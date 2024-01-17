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Врач рассказал, кому запрещено нырять в прорубь на Крещение
Здоровье

Сегодня, 15:30

1 мин.

Врач рассказал, кому запрещено нырять в прорубь на Крещение

Мария Маковей
Автор
Александр Горячев
врач высшей категории, триатлет, марафонец
Мужчина в проруби на Крещение.
Фото Aleksei Smyshliaev/istockphoto.com
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Врач высшей категории Александр Горячев эксклюзивно для «СЭ» рассказал, кому категорически запрещено нырять в прорубь на Крещение.

«Не следуйте традициям безрассудно, перед окунанием в прорубь обязательно проконсультируйтесь с врачом. Вы даже не догадываетесь, как организм может отреагировать на такую серьезную нагрузку», — сказал эксперт.

Доктор отметил, что людям с неврологическими расстройствами, скачками давления, признаками гипертонического криза лучше отказаться от крещенской традиции. Сразу после окунания или во время него может возникнуть головокружение.

Категорически запрещено нырять в прорубь людям с болезнями сердца и сосудов, диабетом, патологиями опорно-двигательного аппарата, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт.

«Ни в коем случае нельзя окунаться в алкогольном опьянении. Это не только проявление неуважения к традициям, но и опасно для жизни», — подытожил Горячев.

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