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Сегодня, 20:15

Врач рассказал, можно ли лечиться БАДами

Мария Маковей
Автор
Девушка сидит за компьютером и держит в руках БАДы
Фото shurkin_son/istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» врач-токсиколог Алексей Водовозов объяснил, чем БАДы отличаются от лекарств и можно ли ими лечиться.

Как утверждает эксперт, лекарственные средства проходят длительный испытательный путь: сначала их тестируют на животных, а после проверяют, не вызывают ли они каких-либо побочных эффектов у человека. С БАДами такого не происходит, их регистрируют в Институте питания и отправляют в продажу как добавку к пище.

Если лечащий врач рекомендует пациенту БАДы вместо лекарственных препаратов, стоит усомниться в его профессионализме, считает Водовозов.

«БАДы можно принимать, когда вам по каким-то непонятным причинам хочется добавить в рацион флавоноиды или танины. Запретить этого не может никто», — объясняет доктор.

Медик подчеркивает, что при лечении и профилактике заболеваний биологически активные добавки абсолютно бесполезны.

Врач рассказала, в какое время лучше всего принимать витамины.

Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
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