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Сегодня, 07:30

Врач рассказал, можно ли тренироваться при легкой простуде

Ольга Стрельникова
Девушка держится за голову.
Фото Freepik/gpointstudio
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Врач по спортивной медицине Николай Бувалин в ТГ-канале проекта «Спортивные выходные» рассказал, можно ли заниматься спортом, пока болеешь ОРВИ.

«Лучше не заниматься физическими упражнениями во время простуды», — порекомендовал специалист. Николай Бувалин отметил, что крайне важно в этот период проследить за тем, чтобы ослабленный организм получал необходимое количество витаминов, микро- и макроэлементов с пищей. Также, по словам врача, следует выпивать достаточное количество воды и соблюдать режим труда и отдыха.

Ранее мы рассказывали, как можно быстро сбить повышенную температуру.

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Советы и рекомендации
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