Врач рассказал, насколько опасно хрустеть спиной и шеей

Врач-травматолог, ортопед клиники академика Ройтберга Сергей Малыхин эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что хрустеть своими костяшками и суставами совершенно не вредно. «Когда мы хрустим спиной и шеей, фасеточные суставы растягиваются, что позволяет жидкости растекаться по суставной капсуле. Как только жидкость превращается в пузырьки газа, они лопаются, и мы ощущаем снижение напряжения. И, соответственно, слышим тот самый характерный щелкающий звук», — пояснил специалист. При этом соединительные связки могут стимулировать нервные окончания, что добавляет процессу приятных ощущений.

Спустя 10-20 минут можно хрустнуть еще раз. «К тому времени газы снова растворятся в жидкости. Однако часто хрустеть частями тела нельзя», — подчеркнул врач.

Также Сергей Малыхин отметил, что шея — очень нежный узел опорно-двигательного аппарата. «Слишком интенсивные и резкие движения грозят травмами вне зависимости от того, слышим ли хруст или нет», — резюмировал травматолог.