Врач рассказал о новой болезни вейперов

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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал о болезни вейперов и любителей электронок. Ее называют EVALI — E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury, что означает «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет».
По словам эксперта, это неинфекционное респираторное заболевание, схожее с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом. К симптомам EVALI относятся:
«Отдельные симптомы похожи на проявления совершенно разных болезней: от сердечно-сосудистых заболеваний до патологий желудочно-кишечного тракта, от ревматических заболеваний до онкологии», — подчеркивает врач.
Как отмечает доктор, единственный способ не стать жертвой EVALI — это отказ от парения вейпов и использования электронных сигарет. Особенно они вредны для несовершеннолетних и будущих мам.
Сахаров предупреждает, что при наличии вышеперечисленных симптомов следует не игнорировать проблему, а незамедлительно обращаться к врачу.