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Врач рассказал о новой болезни вейперов
Здоровье

Сегодня, 15:00

1 мин.

Врач рассказал о новой болезни вейперов

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Облако пара от вейпа закрывает мужчине лицо
Фото master1305/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Сахаров рассказал о болезни вейперов и любителей электронок. Ее называют EVALI — E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury, что означает «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет».

По словам эксперта, это неинфекционное респираторное заболевание, схожее с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом. К симптомам EVALI относятся:

  • повышение температуры, озноб и резкая потеря в весе;
  • одышка, боли в груди, кашель;
  • проявление болезни желудочно-кишечного тракта (вплоть до рвоты и диареи, сильные боли в животе);
  • тахикардия и гипоксия;
  • повышенное содержание лейкоцитов в крови.

«Отдельные симптомы похожи на проявления совершенно разных болезней: от сердечно-сосудистых заболеваний до патологий желудочно-кишечного тракта, от ревматических заболеваний до онкологии», — подчеркивает врач.

Как отмечает доктор, единственный способ не стать жертвой EVALI — это отказ от парения вейпов и использования электронных сигарет. Особенно они вредны для несовершеннолетних и будущих мам.

Сахаров предупреждает, что при наличии вышеперечисленных симптомов следует не игнорировать проблему, а незамедлительно обращаться к врачу.

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