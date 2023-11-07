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Сегодня, 19:35

Врач рассказал о пользе утренней гимнастики

Мария Маковей
Автор
Девушка проснулась
Фото simpson33/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, как утренняя зарядка влияет на наш организм.

По его словам, легкая гимнастика по утрам повышает стрессоустойчивость, запускает в организме обменные процессы и активизирует клетки головного мозга.

«Утренняя зарядка также положительно влияет на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы, способствует укреплению иммунитета», — отмечает специалист.

Кроме того, врач предупреждает об опасности, которую в себе таит малоподвижный образ жизни.

«Лишний вес, скачки давления, варикозное расширение вен, диабет — вот лишь некоторые распространенные проявления недостатка физической активности», — говорит эксперт.

Александр Горячев советует делать утреннюю разминку каждый день в течение 10 минут.

«Махи руками и ногами, прыжки и бег на месте — отличные утренние упражнения. Они повышают тонус мышц и ускоряют кровообращение», — подытожил медик.


Ранее фитнес-тренер рассказала, какой должна быть утренняя зарядка.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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