Врач рассказал о пользе утренней гимнастики

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Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, почему важно делать гимнастику по утрам.

Как считает эксперт, утренние физические нагрузки стабилизируют кровоток, укрепляют иммунитет и ускоряют метаболизм. Человек тренирует вестибулярный аппарат и концентрацию внимания, также укрепляет опорно-двигательную и сердечно-сосудистую системы. Что уж говорить о качестве тела, оно заметно улучшается.

«В результате физнагрузки наши органы и ткани активно насыщаются кислородом. После утренней гимнастики человек ощущает прилив энергии, улучшается общее самочувствие», — говорит врач.

Кроме того, утренняя зарядка положительно воздействует на внутренний мир человека, формирует характер, развивает силу воли, стойкость и выносливость, снимает стресс. Стоит только начать!