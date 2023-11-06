Врач рассказал о последствиях бесконтрольного приема лекарств

О том, к чему приводит бесконтрольный прием лекарственных препаратов эксклюзивно для «СЭ» рассказал врач высшей категории Александр Горячев.

«Многие не знают, что ряд болезней имеют сложное течение и принципиально разный подход в лечении. Ни один человек самостоятельно не сможет определить причину недомогания. Не зря на приеме у врача он учитывает не только жалобы и симптомы, но и результаты анализов. Только при комплексном подходе специалист может определить наличие определенного заболевания», — отмечает медицинский работник.

Александр Горячев утверждает, что есть пять основных последствий, с которыми можно столкнуться при самолечении: неэффективность, развитие микроорганизмов, устойчивых к препаратам, несовместимость с другими лекарствами, побочные эффекты и аллергия.

«При назначении лекарственных средств врач обязательно поинтересуется, не принимаете ли вы что-то еще. Он учитывает совместимость препаратов. При самостоятельной постановке диагноза вы вряд ли возьмете это в расчет», — объясняет эксперт.

Горячев предупреждает, что бесконтрольный прием лекарств оказывает сильнейшее воздействие на почки и печень. Помимо тошноты, рвоты, диареи, сыпи, самоназначение таблеток и микстур может вызвать анафилактический шок, который, как известно, способен привести к летальному исходу.

Ранее терапевт рассказала, прием каких препаратов нельзя совмещать.