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Сегодня, 13:25

Врач рассказал о последствиях бесконтрольного приема лекарств

Мария Маковей
Автор
Ладонь с таблетками
Фото Alexey Koza/istockphoto.com
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О том, к чему приводит бесконтрольный прием лекарственных препаратов эксклюзивно для «СЭ» рассказал врач высшей категории Александр Горячев.

«Многие не знают, что ряд болезней имеют сложное течение и принципиально разный подход в лечении. Ни один человек самостоятельно не сможет определить причину недомогания. Не зря на приеме у врача он учитывает не только жалобы и симптомы, но и результаты анализов. Только при комплексном подходе специалист может определить наличие определенного заболевания», — отмечает медицинский работник.

Александр Горячев утверждает, что есть пять основных последствий, с которыми можно столкнуться при самолечении: неэффективность, развитие микроорганизмов, устойчивых к препаратам, несовместимость с другими лекарствами, побочные эффекты и аллергия.

«При назначении лекарственных средств врач обязательно поинтересуется, не принимаете ли вы что-то еще. Он учитывает совместимость препаратов. При самостоятельной постановке диагноза вы вряд ли возьмете это в расчет», — объясняет эксперт.

Горячев предупреждает, что бесконтрольный прием лекарств оказывает сильнейшее воздействие на почки и печень. Помимо тошноты, рвоты, диареи, сыпи, самоназначение таблеток и микстур может вызвать анафилактический шок, который, как известно, способен привести к летальному исходу.

Ранее терапевт рассказала, прием каких препаратов нельзя совмещать.

Медицина
Советы и рекомендации
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