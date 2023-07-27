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Сегодня, 07:35

Врач рассказал о проблемах большой груди

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка с большой грудью.
Фото Freepik/freepik
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Онколог-маммолог Александр Сойнов 18 июля рассказал порталу «Лента.ру», какими опасностями может обернуться большая грудь. По его словам, в некоторых случаях молочные железы могут достигать значительных размеров и веса (гигантомастия), становясь причиной проблем со здоровьем, болей в спине, шее, плечах, нарушения осанки.

«Основные причины гигантомастии до сих пор неизвестны. Это может быть генетическая предрасположенность (если гигантомастией болела мать или бабушка), лишний вес, изменение гормонального статуса, а также прием некоторых лекарств», — пояснил специалист. Иногда в таких случаях может потребоваться редукционная маммопластика, при которой удаляют часть молочной железы.

Пластический хирург ФНКЦ ФМБА России Александр Смаль рассказал СЭ, что за выполнением любой эстетической операции последует реабилитационный период, который может составлять от двух недель до трех месяцев и потребует от пациента несколько изменить образ жизни, например отказаться от некоторых упражнений и процедур.

«Выполнение эстетической операции также может привести к определенным осложнениям. Одно из наиболее распространенных последствий — повреждение нервных окончаний и потеря чувствительности кожи в области проведения операции, что связано с рассечением мелких нервов. Для восстановления чувствительности потребуется медикаментозное и физиотерапевтическое лечение», — предупредил эксперт. Также на месте проведения операции возможно появление рубцов, которые будут создавать ощущение стянутости кожи и доставлять эстетический дискомфорт.

«Для формирования окончательного рубца иногда требуется более полугода. В этот период необходимо следовать рекомендациям лечащего врача и приходить на плановые осмотры. Помимо этого, существует вероятность возникновения крупных гематом, а также сером (скопления тканевой жидкости в подкожной клетчатке), которые при несвоевременном удалении способны привести к более серьезным последствиям. Только совместными усилиями врача и пациента возможно добиться желаемого результата», — резюмировал Александр Смаль.

Ранее, 27 февраля, мы рассказывали, зачем девушки уменьшают грудь.

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Медицина
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