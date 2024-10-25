Врач рассказал о симптомах и методах лечения пневмонии

Эксклюзивно для «СЭ» доктор медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал о симптомах, опасностях и методах лечения пневмонии.

«Пневмония — это воспаление легких, вызванное инфекцией. Она может быть бактериальной, вирусной или даже грибковой природы. Это серьезное заболевание, которое требует немедленной медицинской помощи», — отметил эксперт.



Среди основных симптомов пневмонии медик выделил:

кашель — он может быть как сухим, так и с выделением мокроты;

одышка — затрудненное дыхание даже в покое;

температура — высокая температура, которая не сбивается жаропонижающими;

боль в груди — может возникать при глубоком вдохе, кашле или чихании;

общая слабость и утомляемость — могут сопровождать болезнь на протяжении всего ее течения.

«Важно понимать, что пневмония может развиваться быстро и приводит к серьезным осложнениям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и маленьких детей», — предостерег доктор.

Для диагностики заболевания Сахаров рекомендует обращаться в медицинские учреждения при первых признаках недомогания.

«Обычно пациентов отправляют на рентген легких и сдачу анализов, чтобы определить тип инфекции и назначить наиболее эффективное лечение», — добавил специалист.

Лечение пневмонии зависит от ее причины. Врач объяснил, что в случае бактериальной пневмонии пациентам назначают антибиотики. Также он подчеркнул, что очень важно не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без назначения врача. Помимо медикаментозного лечения, пациентам рекомендуется соблюдать постельный режим, чтобы организм мог восстановиться, и пить больше чистой воды для предотвращения обезвоживания.

«Настоятельно советую всем следить за своим здоровьем, особенно в сезон простуд и гриппа. Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции могут значительно снизить риск заболеваний», — подытожил Сахаров.