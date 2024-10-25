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Врач рассказал о симптомах и методах лечения пневмонии
Здоровье

Сегодня, 17:10

2 мин.

Врач рассказал о симптомах и методах лечения пневмонии

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка болеет
Фото svetikd, iStock
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Эксклюзивно для «СЭ» доктор медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал о симптомах, опасностях и методах лечения пневмонии.

«Пневмония — это воспаление легких, вызванное инфекцией. Она может быть бактериальной, вирусной или даже грибковой природы. Это серьезное заболевание, которое требует немедленной медицинской помощи», — отметил эксперт.


Среди основных симптомов пневмонии медик выделил:

  • кашель — он может быть как сухим, так и с выделением мокроты;

  • одышка — затрудненное дыхание даже в покое;

  • температура — высокая температура, которая не сбивается жаропонижающими;

  • боль в груди — может возникать при глубоком вдохе, кашле или чихании;

  • общая слабость и утомляемость — могут сопровождать болезнь на протяжении всего ее течения.

«Важно понимать, что пневмония может развиваться быстро и приводит к серьезным осложнениям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и маленьких детей», — предостерег доктор.

Для диагностики заболевания Сахаров рекомендует обращаться в медицинские учреждения при первых признаках недомогания.

«Обычно пациентов отправляют на рентген легких и сдачу анализов, чтобы определить тип инфекции и назначить наиболее эффективное лечение», — добавил специалист.

Лечение пневмонии зависит от ее причины. Врач объяснил, что в случае бактериальной пневмонии пациентам назначают антибиотики. Также он подчеркнул, что очень важно не заниматься самолечением и не принимать антибиотики без назначения врача. Помимо медикаментозного лечения, пациентам рекомендуется соблюдать постельный режим, чтобы организм мог восстановиться, и пить больше чистой воды для предотвращения обезвоживания.

«Настоятельно советую всем следить за своим здоровьем, особенно в сезон простуд и гриппа. Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции могут значительно снизить риск заболеваний», — подытожил Сахаров.

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