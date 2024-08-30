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Врач рассказал об опасности новой болезни EVALI
Здоровье

Сегодня, 13:30

2 мин.

Врач рассказал об опасности новой болезни EVALI

Мария Задорожная
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка держит электронный сигареты
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Минздрав РФ заявил о новой болезни, к которой приводит курение вейпов и электронных сигарет. Недуг получил название EVALI и по симптоматике схож с проявления коронавирусной инфекции, однако есть некоторые отличия.

Эксклюзивно для «СЭ» доктор медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, какую опасность таит в себе EVALI и как не стать жертвой новой болезни.

«EVALI расшифровывается как E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury. Означает «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет». Эта патология давно изучается медицинским сообществом. При этом главная опасность недуга заключается в том, что его отдельные симптомы похожи на проявления совершенно разных болезней — от сердечно-сосудистых до патологий ЖКТ либо онкологии. Поэтому быстро определить его бывает сложно», — объяснил доктор.

Врач отметил, что синдром EVALI чаще возникает у молодых людей в возрасте 20-30 лет из-за курения электронных сигарет с жидкостями, содержащими ароматизаторы и пищевые добавки. При этом добавки и входящие в их состав ароматизаторы, в отличие от обычных сигарет, могут вызывать в легких острое интерстициальное повреждение или интерстициальную пневмонию. При быстром течении данных недугов человек рискует попасть в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

«EVALI изначально по симптоматике напоминает пневмонию или ковид, однако его нельзя подавить при помощи антибиотиков, вакцин и других лекарств. Единственный вариант защиты от синдрома — не курить вейпы и электронные сигареты», — подытожил Сахаров.

Вейп: что это такое и&nbsp;опаснее&nbsp;ли сигарет&nbsp;&mdash; мнение врача. Вейп: что это такое и правда ли электронные сигареты могут быть опаснее обычных

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