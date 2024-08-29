Врач рассказал, в каком возрасте ребенку следует начать заниматься спортом

Эксклюзивно для «СЭ» врач высшей категории Александр Горячев рассказал, как физкультура влияет на развитие ребенка, и в каком возрасте нужно отдавать его в спортивные секции.

По словам специалиста, движение и физкультура — это возможность дать ребенку необходимую для его организма нагрузку. Например, во время игры в баскетбол, волейбол или другие командные виды спорта, у ребенка развивается боковое зрение, что способствует быстроте принятия решений. Также спорт положительно влияет на здоровье позвоночника, формирует правильную осанку.

«Занятия физкультурой укрепляют иммунитет, улучшают внимание и познавательные способности детей. Ребенок становится более выносливым, у него формируется стойкий спортивный характер», — отметил эксперт.

Кроме того, доктор добавил, что оптимальный возраст для начала занятий спортом — 6 лет. При этом отдавать ребенка нужно не в те секции, куда хотят родители, а в то спортивное направление, которое подходит ребенку по росту, весу и психоэмоциональному развитию.

«Семья во многом определяет интерес ребенка к спорту, поэтому стоит подавать здоровый пример. Чаще выходите с детьми играть в футбол, баскетбол, бадминтон, устраивайте вечерние прогулки, катания на велосипедах. Обязательно интересуйтесь успехами ребенка в спорте, сопровождайте его на важных соревнованиях, тренировках. Для него очень важна поддержка и внимание родителей», — заключил Горячев.