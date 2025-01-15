Врач рассказала, чем опасен алкоголь в крещенские купания

Врач, нутрициолог и консультант по психологии пищевого поведения Юлия Ковалева в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, почему не стоит пить алкоголь во время крещенских купаний. По ее словам, окунание в ледяную прорубь сильный стресс для любого организма, даже самого крепкого. А вот неподготовленным людям такого купания лучше вовсе избегать, так как это чревато снижением иммунитета и болезнями. Также от ныряния в прорубь стоит отказаться людям, имеющим хронические и сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, дыхательных путей, центральной и периферической нервной системы. Переход в холодную температуру может вызвать сильный адреналиновый всплеск, что приводит к сужению сосудов и даже инфаркту.

«Если серьезных противопоказаний нет, не стоит забывать о мерах предосторожности. Перед купанием лучше раздеваться постепенно. Сначала снять одежду, немного постоять, затем снять обувь, чтобы привыкнуть к холоду. Заходить в воду необходимо спокойно, не слишком быстро, но не медленно. Прыгать или нырять запрещается, задерживаться дольше минуты не рекомендуется, чтобы не получить общее переохлаждение организма», — подчеркнула эксперт.

За несколько часов специалист советует полноценно поесть, чтобы обеспечить организм ресурсом для согревания. Лучше отдать предпочтение нежирной рыбе или мясу, крупам (гречка, пшено) и добавить свежих овощей. Такой прием пищи не перегрузит пищеварительную систему. Переедать перед погружением в прорубь не рекомендуется.

«Перед омовением строго запрещено употребление алкоголя. Спиртные напитки расширяют сосуды, что приводит к быстрой потере тепла. В результате замедляется работа нервной системы, а это может вызвать затруднение движений. В таком состоянии можно легко переохладиться в ледяной воде и существенно ухудшить здоровье. Кроме того, алкоголь может спровоцировать судороги в конечностях при нахождении в холодной воде», — отметила нутрициолог.

Ковалева добавила, что после купания не стоит пить крепкие напитки. Лучше выпить горячий травяной чай, компот или морс. Высококалорийный горячий шоколад или натуральное какао могут стать отличным источником энергии.

«После выхода из проруби обязательно тщательно высушите тело полотенцем и оденьте теплую одежду, включая носки и удобную обувь, а также шапку. Не рекомендуется растираться снегом после окунания», — подытожила эксперт.