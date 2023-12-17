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Врач рассказала, чем опасны народные методы лечения цистита
Здоровье

Сегодня, 10:30

1 мин.

Врач рассказала, чем опасны народные методы лечения цистита

Мария Маковей
Автор
Девушка в фиолетовой футболке на бежевом фоне
Фото Olga Shefer/istockphoto.com
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Заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Соловьева считает, что народные методы лечения цистита опасны для здоровья. Об этом она сообщила «Аргументам и фактам».

По словам врача, некоторые люди считают, что антибактериальная терапия при лечении цистита недостаточно эффективна, и поэтому прибегают к народной медицине.

«Многие пациенты используют соду для нейтрализации кислотности мочи, что, в свою очередь, должно помочь снять дискомфорт. Однако в случае с циститом подобный метод может нанести ущерб здоровью: когда моча уже контаминирована (заражена микроэлементами), дальнейшее изменение ее состава вследствие попадания в организм соды только усилит размножение бактерий и обострит воспалительный процесс», — говорит эксперт.

Кроме того, медик советует отказаться от целительных трав и ягод, они могут спровоцировать аллергию. Не стоит увлекаться и тепловыми процедурами. Они могут снять симптомы цистита, но при этом стать причиной повышения артериального давления или даже обморока.

«Важно помнить, что неграмотно проведенное самолечение цистита лишь усугубит проблему, поэтому при симптомах заболевания следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью», — подытожила доктор.

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