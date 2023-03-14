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Сегодня, 21:35

Врач рассказала, что будет, если тренироваться во время простуды и гриппа

Ольга Стрельникова
Девушка тренируется.
Фото Freepik/tirachardz
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Врач превентивной медицины Мадина Мусичова рассказала «СЭ» об опасности тренировок во время простуды и гриппа. «Спортивная активность оказывает большую нагрузку на организм. В период болезни эта нагрузка возрастает в разы, и сердечно-сосудистая система работает на пределе. Тело борется с вирусами или бактериями, и все свои силы направляет на выздоровление», — пояснила специалист. Из-за сниженного иммунитета тренировки могут спровоцировать дальнейшее инфецирование организма и привести к осложнениям. Под удар попадают почки и сердце. В итоге банальная простуда может перерасти в хроническое заболевание, поэтому даже облегченные занятия небезопасны.

Тренировки во время простуды и гриппа, по словам Мадины Мусичовой, абсолютно непродуктивны. Мышцы в такой период расти не то что не будут, но могут и начать разрушаться под дополнительными нагрузками. «Лучше дождаться полного выздоровления и только после возвращаться в спортзал. А до этого момента отдайте предпочтение прогулкам на свежем воздухе, при условии, что нет повышенной температуры», — посоветовала врач.

Начинать тренироваться можно спустя две недели после того, как нормализовалась температура тела и устранены простудные симптомы. «Не нужно бояться, что из-за временной паузы в спорте ваши мышцы «сдуются». Обычно они начинают терять в объеме только спустя две недели. Но даже в этом случае вы сможете быстро нагнать потерянное после выздоровления», — подчеркнула Мадина Мусичова. Если же боитесь поправиться, то просто придерживайтесь сбалансированного питания, резюмировала медик.

Ранее мы рассказывали, что делать при первых симптомах простуды.

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