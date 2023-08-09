Врач рассказала, что делать, если ужалила медуза

Во Владивостоке уже более десятка человек пострадали от встреч с медузами. Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории глубоководных исследований ННЦМБ ДВО РАН Татьяна Даутова 6 августа в беседе с порталом PrimaMedia рассказала, чем это может быть обусловлено.

«Температура воздуха превысила обычную на семь градусов, что вызвало ускоренное размножение и развитие медузы-крестовика. Их яд вызывает реакцию, сходную одновременно с аллергическим ответом и с поражением токсинами. Возможны боль, ломота во всем теле и спазматический кашель. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повторно пострадавшие. Смертельные исходы здесь неизвестны, но неприятные ощущения будут очень и очень сильными», — отметила специалист.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что делать, если вас ужалила медуза. «После контакта с медузами появляется сильнейшая боль (вплоть до болевого шока), зуд, высыпания, могут остаться рубцы. Возможны судороги, тошнота, рвота, диарея. Есть крайне ядовитые медузы, яд которых может довести до комы», — предупредила эксперт.

Если ужалила медуза, Наталья Перова порекомендовала обильно поливать пораженное место водой. «Ни в коем случае не трите и не чешите. Приложить лед, чтобы уменьшить боль, и непременно обратитесь к врачу. И помните, что яд содержится даже в оторванных щупальцах медуз», — заключила медик.

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