Врач рассказала, что делать при первых симптомах простуды

Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева специально для «СЭ» рассказала, что при появлении первых симптомов простуды (слабость, чихание, заложенность носа, повышение температуры и прочее) важно начать терапию сразу — это поможет организму и ускорит процесс выздоровления. «Для каждого человека стратегия лечения индивидуальна и зависит от диагноза. Поэтому перед тем, как начать принимать препараты, нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Самолечение может привести к серьезным последствиям», — предостерегла специалист.

При первых признаках простуды необходимо соблюдать постельный режим и пить больше воды. «При повышении температуры потоотделение усиливается, и мы теряем влагу, которую важно восполнять. Обильное питье также помогает быстро вывести микробные токсины из организма», — пояснила Олеся Савельева.

При насморке терапевт посоветовала промывать слизистую носа специальными солевыми спреями не менее 5-8 раз в день. «В отличие от сосудосуживающих капель, они без лишнего лекарственного воздействия помогут избавиться от насморка», — подчеркнула она. Если вы ощущаете боль в горле, регулярно полоскайте его растворами с бактерицидным эффектом, например, Фурацилином.

Укрепить иммунитет поможет витамин С. «Перед тем, как начать его принимать, определите вместе с врачом вашу дозировку. Неправильное употребление таких шипучих витаминов может привести к аллергии», — резюмировала Олеся Савельева.

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