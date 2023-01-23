Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 20:20

Врач рассказала, что делать при повреждении родинки

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Врач-дерматовенеролог Дарья Смирнова в интервью изданию «Газета.ру» рассказала, что при повреждении родинки первоначально необходимо ее обработать антисептиком на водной основе, а затем наклеить пластырь, чтобы не допустить еще большей травматизации или отрыва родинки. Если вы повредили родинку — посещение дерматолога обязательно. «Врач на приеме оценит природу родинки как визуально, так и дерматоскопически, и примет решение, стоит ли брать биопсию родинки, чтобы убедиться в ее доброкачественности», — пояснила дерматовенеролог.

Во избежание запуска онкологического процесса Дарья Смирнова посоветовала раз в год посещать врача. Это позволит на ранней стадии выявить меланому — один из видов рака кожи. Также врач предостерегла от самостоятельного удаления и травмирования новообразований кожи, чтобы избежать попадания инфекции.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?
Осужденный за ДТП Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины
Премьер Польши Моравецкий опроверг сообщения о планах Варшавы по разделу Украины
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач рассказал, как с помощью сала можно вылечить кашель