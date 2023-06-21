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Сегодня, 11:35

Врач рассказала, дефицит каких витаминов приводит к темным кругам под глазами

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка с темными кругами под глазами.
Фото Freepik/freepik
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Врач-терапевт цифровой клиники ВСК Алина Красикова рассказала «СЭ», нехватка каких витаминов может привести к появлению «синяков» под глазами. «Темные круги под глазами могут быть связаны с различными состояниями. Например, недостатком сна и усталостью, стрессом и эмоциональным напряжением, чрезмерным употреблением алкоголя и курением, а также некоторыми заболеваниями. Спровоцировать их может в том числе и недостаток витаминов и минералов», — пояснила специалист. По ее словам, особенно этому способствуют дефициты витамина K и железа.

Алина Красикова отметила, что темные круги под глазами нередко появляются с возрастом при склонности к потере жировой массы в области лица, в том числе под кожей вокруг глаз. «С возрастом кожа теряет свою упругость и объем, что может приводить к выделению кровеносных сосудов и появлению «синяков» под глазами. Некоторые люди могут также иметь к ним естественную склонность из-за наследственных факторов и особенностей расположения сосудов в области вокруг глаз. В таких случаях синяки могут быть более заметными и присутствовать постоянно. Однако самодиагностика может быть неточной, поэтому лучше обратиться к врачу для индивидуальной консультации», — резюмировала терапевт.

Ранее мы рассказывали, почему патчи бесполезны от темных кругов под глазами.

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Медицина
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