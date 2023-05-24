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Сегодня, 20:45

Врач рассказала, избавят ли от икоты народные методы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Богатова
Кандидат психологических наук
Девушка пытается ровно дышать.
Фото Freepik/freepik
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Врач, нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», избавят ли от икоты народные методы. «Икота происходит из-за непроизвольных спазмов диафрагмы — главной мышцы дыхания. После резкого ее сокращения, мы слышим характерный звук», — пояснила специалист.

По словам врача, чтобы избавиться от икоты, народные методы рекомендуют проглотить немного сахара, выпить воды головой вниз или мелкими глотками, приложить к лицу ледяной компресс, подышать в бумажный пакет или глубоко вдохнуть и задержать дыхание на несколько секунд, а затем медленно выдохнуть, чтобы перестроить ритм дыхания и снять спазмы диафрагмы. Можно также попытаться отвлечь внимание на какую-то деятельность, сделать растяжку или медленно прогуляться. «Попробуйте массаж диафрагмы: мягко помассируйте область под грудью — это тоже способно помочь избавиться от икоты. Если вы заметили, что определенные продукты, напитки или ситуации вызывают у вас икоту, старайтесь избегать их. Чаще всего икота проходит сама по себе, и без народных методов. Однако, если икота стала частой, длится более 48 часов, лучше обратиться к врачу», — резюмировала Елена Богатова.

Ранее мы рассказывали, что может спровоцировать икоту.

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