Врач рассказала, как избежать тромбоза в жару

В жару возрастает риск обезвоживания, из-за чего кровь густеет и может возникнуть тромбоз. Чтобы этого не произошло, врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с порталом «Москва 24» 4 июля порекомендовала пить больше жидкости и принимать назначенные лекарства (например, при заболеваниях сердца). «Жажда и сгущение крови часто бывают факторами, провоцирующими тромбоз. Количество потребляемой воды сильно зависит от веса человека, от температуры воздуха, уровня влажности. Но в среднем это два литра воды в день», — пояснила специалист.

При наличии варикозного расширения вен, также может быть показано ношение компрессионного трикотажа — специальных утягивающих чулок. «Как вариант это могут быть гольфы, чтобы было не так жарко. Но просто перестать их носить, потому что на улице высокая температура, — это плохая идея. Компрессионный трикотаж сдавливает варикозные узлы, и там не остается места, где может сформироваться тромб», — подчеркнула Надежда Чернышова. Еще одна рекомендация для людей с варикозом — побольше двигаться, чтобы избежать застоя крови в нижних конечностях.

Ранее, 13 сентября 2022 года, мы рассказывали о главных симптомах тромбоза.