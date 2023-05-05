Врач рассказала, как может проявляться аллергия на мед

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», как может проявляться аллергия на мед и почему она возникает. Как отметила эксперт, зачастую присутствует аллергия не на сам мед, а на его компоненты. Это могут быть растения, пыльца которых входит в состав меда, пыльца цветущих деревьев, с которых пчелы собирали нектар, и даже препараты, которыми пасечники обрабатывают ульи для профилактики заболеваемости.

Среди симптомов аллергии на мед или его компоненты Наталья Перова выделила кашель, отек слизистых, слезотечение, чихание, высыпания на коже, рвоту, понос, резкую боль в животе, молниеносное повышение температуры тела. «Если вы реагируете на цветение, либо ранее у вас уже была негативная реакция на мед, то перед каждым употреблением продукта проводите тест на реакцию. Для этого достаточно нанести пару капель меда на сгиб локтя и подержать минут 10-15. Если кожа покраснела, начался зуд и появились красные пятна — уберите мед, выпейте противоаллергический препарат (лоратадин, цетиризин, эбастин) и не употребляйте этот продукт», — заключила аллерголог.

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