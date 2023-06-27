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Сегодня, 17:45

Врач рассказала, как обеспечить коже должное увлажнение

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка наносит крем.
Фото Freepik/freepik
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Врач, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ», как обеспечить коже должное увлажнение. «Важно не только правильно выбрать крем, но и нанести его на кожу в оптимальное время. Эксперты рекомендуют наносить увлажняющие средства на слегка влажную кожу после очищения. Капли влаги позволяют средству скользить по коже и лучше впитываться», — пояснила эксперт.

Также Софья Хаустова отметила, что коже нужна влага, чтобы выглядеть яркой и гладкой. «Отличным решением будут увлажняющие средства, содержащие гиалуроновую кислоту. Одна молекула гиалуроновой кислоты может удерживать влагу в десять раз больше собственного веса. Кроме того, выпивайте 8-10 стаканов воды в день, чтобы поддерживать кожу увлажненной изнутри», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, чем может быть опасна гиалуроновая кислота.

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