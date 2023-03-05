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Сегодня, 21:58

Врач рассказала, как отучить подростка от курения вейпа

Мария Гусева
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Врач-пульмонолог Елена Галкина рассказала, в чем состоит вред вейпа и как отучить подростка от его курения.

По словам медика, помимо основного вреда для здоровья — при вдыхании — существует и дргуая опасность от использования вейпа. Например, он легко может взорваться и травмировать лицо, а также вызвать аллергические реакции. Кроме того, он провоцирует сухость во рту, раздражает верхние дыхательные пути, вызывая кашель и снижая местную иммунную защиту.

«Никотинсодержащие вейпы вызывают зависимость от никотина и повышение давления, сердцебиение, тошноту и рвоту, угнетают нервную систему, ухудшают зрение, — цитирует Life.ru Галкину. — Выяснили, что электронные сигареты могут провоцировать различные заболевания полости рта, начиная от воспаления десен и заканчивая потерей зубов. Кроме того, среди вейперов повышен риск развития рака».

Чтобы отучить подростка от курения вейпа, врач порекомендовала упоминать вопрос экономии денежных средств — ведь их можно потратить на другие приятные вещи. Также можно привести в пример человека, не курящего вейп, который является авторитетом для подростка.

«Обратить внимание на изменение внешнего вида, подросткам это крайне важно. Важнее, чем, например, абстрактные для них опасности в виде тяжелых и отсроченных по времени заболеваний. Сказать, что изменился цвет лица не в лучшую сторону или появились прыщи, которых раньше не было», — резюмировала она.

Источник: Life.ru
Здоровье
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