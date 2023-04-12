Врач рассказала, как полет в космос влияет на здоровье человека

В День космонавтики клинический генетик, нутрициолог и эксперт Академии врачей Светлана Перес рассказала «СЭ», как космические технологии применяют в медицине. «С полетом в космос человек сразу же ощутил отсутствие гравитации и его воздействие на организм. В космосе человек теряет часть костной и мышечной массы, меняется работа пищеварительной системы, кроветворения, сердца, дыхания, зрения, иммунитета и так далее. Поэтому космонавтам искусственно восстанавливают уровень гравитации, чтобы не было побочек от полетов», — пояснила специалист. Как выяснилось, изменением гравитационного поля можно и лечить заболевания обычных людей.

По словам Светланы Перес, изменения гравитационного поля под контролем технических средств и специалистов космической медицины помогают восстановить микроциркуляцию, уменьшают и даже устраняют ишемию костной ткани. «Гравитация увеличивает площадь функционирующих капилляров, кровоток и насыщение тканей кислородом, устраняет гипоксию, повышает обмен веществ, стимулирует восстановление костной системы», — резюмировала врач.

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