Врач рассказала, как правильно подобрать компрессионные чулки

Сердечно-сосудистый хирург Светлана Осколкова сообщила, что, если у человека нет выявленных проблем с венозной системой и он подбирает компрессионный трикотаж с профилактической целью, то для занятий спортом можно использовать гольфы, однако при приеме гормональных препаратов лучше выбрать чулки.

По словам медика, при наличии жалоб на отеки нижних конечностей, усиливающиеся в вечернее время, и при синдроме «тяжелых ног» требуется консультация специалиста. В такой ситуации надевать компрессионное изделие оптимально утром после пробуждения. Перед использованием трикотажа необходимо лечь на спину, приподнять ноги на высоту не менее 15 сантиметров и держать в таком положении не менее 15 минут для снятия отека.