Врач рассказала, как правильно подобрать компрессионные чулки

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Сердечно-сосудистый хирург Светлана Осколкова сообщила, что, если у человека нет выявленных проблем с венозной системой и он подбирает компрессионный трикотаж с профилактической целью, то для занятий спортом можно использовать гольфы, однако при приеме гормональных препаратов лучше выбрать чулки.
По словам медика, при наличии жалоб на отеки нижних конечностей, усиливающиеся в вечернее время, и при синдроме «тяжелых ног» требуется консультация специалиста. В такой ситуации надевать компрессионное изделие оптимально утром после пробуждения. Перед использованием трикотажа необходимо лечь на спину, приподнять ноги на высоту не менее 15 сантиметров и держать в таком положении не менее 15 минут для снятия отека.
При надевании тело должно быть сухим, изделия также нельзя смачивать. Для сохранения оптимальных рабочих свойств необходимо стирать трикотаж после использования. Врач также сообщила, что трикотаж делится на два вида: профилактический и лечебный.
«Первый вид трикотажа создает давление на уровне лодыжек менее 18 миллиметров ртутного столба, — цитирует Life.ru Осколкову. - Его применение показано среди пациентов групп риска по развитию варикозной болезни — при наследственной предрасположенности, у беременных, при малоподвижном образе жизни, людям, которые по работе долгое время проводят в положении стоя. Также этот вид трикотажа применяется для профилактики тромбоэмболических осложнений при хирургических вмешательствах».