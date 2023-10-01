Врач рассказала, как предотвратить инсульт после 50 лет

Врач-невролог Ренат Акбаров рассказал, что делать для предотвращения заболевания после 50 лет. По его словам, инсульт находится на третьем месте среди причин смертности.

«После 50 лет в организме происходят возрастные изменения кровеносных сосудов. От стресса или физического перенапряжения сосудистая стенка может не выдержать резкого повышения артериального давления, что приведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать возможных патологий, нужно полностью отказаться от курения и алкоголя, придерживаться правильного питания, исключив мучное, жирное и сладкое», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Также врач рекомендует следить за уровнем сахара и холестерина в крови, избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных физических нагрузок

Ранее певец Алексей Воробьев рассказал о последствиях перенесенного инсульта.