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Сегодня, 12:05

Врач рассказала, как усилить выработку коллагена в коже

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Капсулы ретинола.
Фото Freepik/freepic-diller
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Врач-дерматовенеролог, преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала «СЭ», как усилить выработку коллагена. Он обеспечивает эластичность кожи, ногтей и сосудов, прочность костей и суставов. «Принимайте рецептурные ретиноиды. Используйте их на ночь. Фактически это «родственники» витамина А. Они стимулируют выработку коллагена в коже, сохраняя ее здоровой, и предотвращая морщины», — пояснила специалист.

Как отметила Софья Хаустова, ретиноиды всегда назначаются в безопасном минимуме, не превышающем половины дозы. «При необходимости дозировка впоследствии увеличивается. В любом случае, перед употреблением необходимо проконсультироваться со специалистом», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, можно ли получить коллаген из еды.

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